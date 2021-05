Mediaset | la celebre attrice dice addio | la verità è spiazzante

(Di giovedì 20 maggio 2021) L’annuncio dell’della famosissima serie TV ha spiazzato milioni di fan. Era il 2003 quando nelle case degli italiani sul piccolo schermo andava in onda la prima puntata di quella che sarebbe diventata la serie TV più amata e seguita: THE O.C.. Ambientata nella benestante Newport Beach, in California, la storia di Ryan che si L'articolo proviene da Inews.it.

Tra i numerosissimi versi musicati dal compianto Franco Battiato , questo, estrapolato dalbrano 'Centro di gravità permanente' , è forse uno dei più ricordati e citati. Un passo, come ...E' morto a 86 anni per un tumore al midollo spinale l'attore americano Charles Grodin,soprattutto per il ruolo di Fred Wilson nel remake di 'King Kong' del 1976. Nella sua carriera tanti successi come 'Il rompicuori' (1972), 'Il paradiso può attendere' (1978) e 'Beethoven' (...Uscita dal talk show di Mediaset, Uomini e Donne, una seguitissima coppia si racconta su Instagram e lancia l'annuncio che sorprende tutti ...