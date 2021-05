Lorella Cuccarini su Alessandra Celentano, la confessione: “Dietro le quinte ci vogliamo bene” (Di giovedì 20 maggio 2021) La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha riscosso grande successo fra il pubblico, confermandosi come una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Fra i coach dell’ultima edizione, Lorella Cuccarini ha rappresentato un’importante ingresso nel cast del programma e ora che la sua prima esperienza si è conclusa la showgirl fa un bilancio. Dopo mesi di conflitto da gara, la conduttrice rivela la sua verità sul rapporto con Alessandra Celentano. Lorella Cuccarini: la prima esperienza ad Amici A meno di una settimana dalla fine di Amici 20, la coach della categoria “danza” Lorella Cuccarini ha risposto alle domande di Tv Sorrisi e Canzoni, nel corso di un’intervista dedicata all’esperienza appena conclusa. Parte dell’articolo è ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha riscosso grande successo fra il pubblico, confermandosi come una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Fra i coach dell’ultima edizione,ha rappresentato un’importante ingresso nel cast del programma e ora che la sua prima esperienza si è conclusa la showgirl fa un bilancio. Dopo mesi di conflitto da gara, la conduttrice rivela la sua verità sul rapporto con: la prima esperienza ad Amici A meno di una settimana dalla fine di Amici 20, la coach della categoria “danza”ha risposto alle domande di Tv Sorrisi e Canzoni, nel corso di un’intervista dedicata all’esperienza appena conclusa. Parte dell’articolo è ...

