LIVE Canoa velocità, Preolimpico Barnaul in DIRETTA: Carlo Tacchini ed Andrea Schera vanno in finale! Agata Fantini in semifinale (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Appuntamento alle ore 11.00 con la semifinale del K1 500 femminile con Agata Fantini. 09.57 Vince il moldavo Serghei Tarnovschi in 4’03?460 e va in finale. 09.53 Nella terza serie al via Thailandia, Moldavia, Tagikistan, Bulgaria, Slovacchia, Lettonia, Spagna. 09.51 Vince il lituano Vadim Korobov in 4’00?195 e va in finale. 09.47 Nella seconda serie al via Azerbaigian, Uzbekistan, USA, Lituania, Russia, Iran e Venezuela. 09.44 Carlo Tacchini vince in 4’09?207 e va in finale! 09.42 Carlo Tacchini domina ed è ampiamente in testa ai 500 metri! 09.40 Tocca a Carlo Tacchini! Nella prima serie al via Messico, Colombia, Mozambico, Canada, ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Appuntamento alle ore 11.00 con ladel K1 500 femminile con. 09.57 Vince il moldavo Serghei Tarnovschi in 4’03?460 e va in finale. 09.53 Nella terza serie al via Thailandia, Moldavia, Tagikistan, Bulgaria, Slovacchia, Lettonia, Spagna. 09.51 Vince il lituano Vadim Korobov in 4’00?195 e va in finale. 09.47 Nella seconda serie al via Azerbaigian, Uzbekistan, USA, Lituania, Russia, Iran e Venezuela. 09.44vince in 4’09?207 e va in09.42domina ed è ampiamente in testa ai 500 metri! 09.40 Tocca a! Nella prima serie al via Messico, Colombia, Mozambico, Canada, ...

