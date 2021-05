La Procura Figc indaga sui rimborsi spese degli arbitri (Di giovedì 20 maggio 2021) La Procura federale della Figc è al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale. Lo riporta l’Ansa. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre un mese fa, è atteso a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell’Aia, la Figc si è subito L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 20 maggio 2021) Lafederale dellaè al lavoro per accertare presunte alterazioni suinel settore arbitrale. Lo riporta l’Ansa. La conclusione del lavoro di indagine dei pm federali, cominciato oltre un mese fa, è atteso a giorni. A seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell’Aia, lasi è subito L'articolo

