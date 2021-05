I genitori e la sorella di Matteo Renzi andranno a processo per reati fiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) I genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e la sorella Matilde Renzi, vanno a processo per reati fiscali relativi alla conduzione della società di famiglia Eventi 6 srl. Lo ha stabilito il giudice Federico Zampaoli al termine dell'udienza preliminare dove la procura ha ribadito le accuse di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti. Prima udienza davanti al tribunale di Firenze nel marzo del 2022. Le parti Tiziano Renzi va a processo come amministratore di fatto della Eventi 6, societa' di servizi con sede a Rignano sull'Arno (Firenze), la moglie Laura Bovoli invece come legale rappresentante ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 maggio 2021) Idi, Tizianoe Laura Bovoli, e laMatilde, vanno aperrelativi alla conduzione della società di famiglia Eventi 6 srl. Lo ha stabilito il giudice Federico Zampaoli al termine dell'udienza preliminare dove la procura ha ribadito le accuse di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi percepiti. Prima udienza davanti al tribunale di Firenze nel marzo del 2022. Le parti Tizianova acome amministratore di fatto della Eventi 6, societa' di servizi con sede a Rignano sull'Arno (Firenze), la moglie Laura Bovoli invece come legale rappresentante ...

