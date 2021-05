“Ho visto la bambina in macchina…”. Chi l’ha visto, svelato il contenuto della lettera anonima (Di giovedì 20 maggio 2021) Si torna a parlare del caso Denise Pipitone a Chi l’ha visto?. E come avevamo anticipato, dopo la lettera inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta, l’anonimo ha scritto anche a Chi l’ha visto. Nella stessa, l’anonimo, ha dichiarato che sono diciassette anni che sa, non ha mai parlato prima per paura. A quanto si apprende, ha parlato delle fasi successive al sequestro della figlia di Piera Maggio e ha fatto riferimento anche ad alcuni testimoni oculari, dicendosi sicurissimo al cento per cento di quello che ha visto con i suoi occhi. L’anonimo poi ha parlato anche di una macchina affiancata ad un’altra. A quel punto ha guardato dentro la vettura e avrebbe visto Denise Pipitone insieme ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Si torna a parlare del caso Denise Pipitone a Chi?. E come avevamo anticipato, dopo lainviata all’avvocato Giacomo Frazzitta, l’anonimo ha scritto anche a Chi. Nella stessa, l’anonimo, ha dichiarato che sono diciassette anni che sa, non ha mai parlato prima per paura. A quanto si apprende, ha parlato delle fasi successive al sequestrofiglia di Piera Maggio e ha fatto riferimento anche ad alcuni testimoni oculari, dicendosi sicurissimo al cento per cento di quello che hacon i suoi occhi. L’anonimo poi ha parlato anche di una macchina affiancata ad un’altra. A quel punto ha guardato dentro la vettura e avrebbeDenise Pipitone insieme ad ...

