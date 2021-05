“Ha solo 5 mesi”. Stash è una furia. Davanti a quello che è successo alla figlia Grace non riesce a stare zitto (Di giovedì 20 maggio 2021) Un episodio censurabile sarebbe capitato alla figlia di cinque mesi di Stash, Grace, e alla fidanzata del cantante Giulia Belmonte. A raccontare tutto sono stati il giudice di ‘Amici 20’ e la sua dolce metà, che hanno fatto una vera e propria denuncia sui social network. In particolare, l’artista ha postato una storia Instagram nella quale ha immortalato la bambina e ha scritto un messaggio molto forte nei confronti di colui che si sarebbe reso protagonista di un gesto assolutamente molto negativo. Stash ha quindi scritto: “Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche Davanti a un neonato. Tranquilla, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Un episodio censurabile sarebbe capitatodi cinquedi, efidanzata del cantante Giulia Belmonte. A raccontare tutto sono stati il giudice di ‘Amici 20’ e la sua dolce metà, che hanno fatto una vera e propria denuncia sui social network. In particolare, l’artista ha postato una storia Instagram nella quale ha immortalato la bambina e ha scritto un messaggio molto forte nei confronti di colui che si sarebbe reso protagonista di un gesto assolutamente molto negativo.ha quindi scritto: “Questa è la foto che immortala miamentre subisce (a 5di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanchea un neonato. Tranquilla, ...

