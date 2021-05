Giulia De Lellis torna a svelarsi: Love Island e l’amore in tv con Damante (Di venerdì 21 maggio 2021) Televisione L’influencer si racconta a ruota libera: Love Island, l’amore in tv e la svolta professionale Pubblicato su 20 Maggio 2021 Svolta per Giulia De Lellis che dopo aver preso parte a dei reality show, aver scritto un libro, aver recitato al cinema ed essersi affermata come influencer su Instagram ora sbarca alla conduzione di una trasmissione che la vedrà protagonista in qualità di conduttrice: trattasi di Love Island, reality di Discovery+ (prodotto da Fremantle) che seguirà la vita di un gruppo di single in cerca dell’anima gemella. Una sorta di ritorno alle origini, visto che lei, uno dei grandi suoi amori, lo ha trovato proprio in tv. Correva l’anno 2016 quando si faceva conoscere a Uomini e Donne, conquistando il cuore di Andrea ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Televisione L’influencer si racconta a ruota libera:in tv e la svolta professionale Pubblicato su 20 Maggio 2021 Svolta perDeche dopo aver preso parte a dei reality show, aver scritto un libro, aver recitato al cinema ed essersi affermata come influencer su Instagram ora sbarca alla conduzione di una trasmissione che la vedrà protagonista in qualità di conduttrice: trattasi di, reality di Discovery+ (prodotto da Fremantle) che seguirà la vita di un gruppo di single in cerca dell’anima gemella. Una sorta di ritorno alle origini, visto che lei, uno dei grandi suoi amori, lo ha trovato proprio in tv. Correva l’anno 2016 quando si faceva conoscere a Uomini e Donne, conquistando il cuore di Andrea ...

