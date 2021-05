Giorgia Meloni ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 21 maggio alle 22 45 su Nove

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) E’ da poco in libreria con una autobiografia che, come sempre, ha diviso e fatto discutere tantissimo: è la presidente di Fratelli d’Italia,, l’de ‘La’ di21sulore 22:45. Insieme al direttore de Ilfattoquotidiano.it la politica romana ripercorrerà le tappe della sua militanza, dal Fronte della gioventù adanza nazionale fino al ministero della Gioventù come ministro più giovane della storia repubblicana. Non solo: perché oltre a episodi significativi della sua vita privata, si parlerà della fondazione e della crescita di Fratelli d’Italia che in meno di 10 anni si è imposto come partito capace di esprimere l’unica leadership al femminile nel panorama politico ...