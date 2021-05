F 1 | Hamilton ' Circus club di ragazzini miliardari | bisogna cambiare'

Advertising

infoitsport : F1, Hamilton: 'Il Circus è diventato un club per ragazzini miliardari' - sportface2016 : #F1, Lewis #Hamilton critica il Circus: 'Sport per ragazzini miliardari, dovrebbe essere accessibile a tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton Circus

...Lewis, pluricampione del mondo di Formula 1, punta il dito contro il suo mondo e lo fa in un'intervista rilasciata al quotidiano madrileno "AS". Il pilota della Mercedes definisce "il...Sono ben pochi quelli che possono dire di essere arrivati nelpartendo dal nulla. ' C'è un ... Perché gli altri ragazzi avrebbero molti più soldi ', ha dettoal quotidiano spagnolo AS. ...Hamilton ha poi ribadito che, a questo punto della carriera, vincere non è più fondamentale come una volta: “Vincere l’ottavo titolo non cambierebbe molto. So chi sono, da dove vengo e di cosa sono ca ...Formula 1: Hamilton-Mercedes coppia favorita a Monaco, Leclerc profeta in patria? Il trionfo del ferrarista a 20 su Sisal.it.