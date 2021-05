Borsa: Milano torna in positivo (+0,2%), in calo le banche (Di giovedì 20 maggio 2021) La Borsa di Milano (+0,2%), dopo torna in positivo e si allinea agli altri listini europei, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in calo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 120 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladi(+0,2%), dopoine si allinea agli altri listini europei, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 120 ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Paura per l'inflazione, crollano le Borse europee: Milano chiude a -1,58%, Francoforte la peggiore a -1,77% #borsa… - fisco24_info : Borsa: Milano torna in positivo (+0,2%), in calo le banche: In rosso energia, bene le auto. Spread Btp-Bund a 120 p… - InvestingItalia : #Borsa Milano torna piatta, giù banche, male anche oil e Tim, corrono Geox, Safilo - - fisco24_info : Borsa: Europa riduce rialzo e attende Wall Street: Piatte Milano e Londra. In calo futures statunitensi - TuttoSuMilano : RT @zazoomblog: Borsa: Milano gira in calo pesano banche e energia - #Borsa: #Milano #pesano #banche -