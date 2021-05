Aka7even commenta Tommaso Zorzi e i follower impazziscono (Di giovedì 20 maggio 2021) Uno scambio di commenti tra Aka7even e l’influencer e opinionista de L’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi ha scatenato i fan Tommaso Zorzi non solo è stato capace di catturare l’attenzione del grande pubblico nei lunghi mesi in cui ha abitato la casa del GFVip, tutt’ora è al centro dei riflettori in un susseguirsi di presenze televisive che lo rendono il testimonial perfetto della stagione televisiva 20/21. Che dire la carica del giovane Zorzi ha coinvolte anche i giovani talentuosi di Amici21. L’influencer ha avuto modo, nonostante i suoi mille impegni, di seguire le peripezie dei ragazzi dell’edizione numero 21 e se nei giorni scorsi è toccato a Giulia e Leonardo scambiarsi un mi piace sui profili ufficiali proprio con Zorzi. I Social si sa sono il luogo d’interesse su ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Uno scambio di commenti trae l’influencer e opinionista de L’Isola dei Famosiha scatenato i fannon solo è stato capace di catturare l’attenzione del grande pubblico nei lunghi mesi in cui ha abitato la casa del GFVip, tutt’ora è al centro dei riflettori in un susseguirsi di presenze televisive che lo rendono il testimonial perfetto della stagione televisiva 20/21. Che dire la carica del giovaneha coinvolte anche i giovani talentuosi di Amici21. L’influencer ha avuto modo, nonostante i suoi mille impegni, di seguire le peripezie dei ragazzi dell’edizione numero 21 e se nei giorni scorsi è toccato a Giulia e Leonardo scambiarsi un mi piace sui profili ufficiali proprio con. I Social si sa sono il luogo d’interesse su ...

