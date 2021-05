'Xbox Game Pass su Switch'? Arrivano nuove informazioni durante il processo tra Apple e Epic Games (Di mercoledì 19 maggio 2021) Che Microsoft voglia portare Xbox Game Pass su altre possibili piattaforme non è una novità. Già la società di Redmond aveva accennato a questa idea e ora grazie al processo in corso tra Epic Games ed Apple ne sappiamo qualcosa di più. Il fatto che xCloud possa essere eseguito in un browser Web apre le porte alla possibilità di usufruire del servizio su quasi tutti i dispositivi. Tutto ciò che i giocatori hanno bisogno è un browser basato su Chromium, un minimo di memoria e una connessione decente. Quindi, perché non portare Xbox Game Pass sulla console di Nintendo? Si tratta di un'ipotesi che fa gola a molti fan di Xbox e Switch. Ebbene durante il ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Che Microsoft voglia portaresu altre possibili piattaforme non è una novità. Già la società di Redmond aveva accennato a questa idea e ora grazie alin corso tras edne sappiamo qualcosa di più. Il fatto che xCloud possa essere eseguito in un browser Web apre le porte alla possibilità di usufruire del servizio su quasi tutti i dispositivi. Tutto ciò che i giocatori hanno bisogno è un browser basato su Chromium, un minimo di memoria e una connessione decente. Quindi, perché non portaresulla console di Nintendo? Si tratta di un'ipotesi che fa gola a molti fan di. Ebbeneil ...

