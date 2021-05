Vantea SMART ha avviato un piano di acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) –in esecuzione della delibera dell’Assemblea ordinaria deglisti del 26 aprile 2021, comunica di averil programma die disposizione di. La durata dell’autorizzazione agli acquisti è di 18 mesi dalla delibera assembleare, mentre non sono previsti limiti temporali per l’autorizzazione alla disposizione delleeventualmente acquistate, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle.L’autorizzazione all’e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle ...