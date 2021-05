'Uomini e Donne', Aldo chiude con Gemma: 'Voglio azzerare tutto' (Di mercoledì 19 maggio 2021) Aldo mette fine alla frequentazione con Gemma . A ' Uomini e Donne ' il cavaliere dichiara: ' Voglio azzerare tutto '. Aldo vuole continuare a partecipare al programma, ma non con Gemma. I due ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021)mette fine alla frequentazione con. A '' il cavaliere dichiara: ''.vuole continuare a partecipare al programma, ma non con. I due ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - RiccardoFortin : RT @VotersItalia: Uomini che vogliono essere donne e poi da donne si scoprono gay e vanno comunque con le donne e che poi una mattina si sv… - ssabripuccio : RT @DelParioli: Sangio: “Giulia è a casa che mi aspetta” Giulia nello studio di uomini e donne: -