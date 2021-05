Reddito di Cittadinanza, i numeri in Campania superano l’intero Nord (Di mercoledì 19 maggio 2021) I dati diffusi dall’Inps sul Reddito di Cittadinanza fotografano la situazione e la diffusione della misura. E la Campania fa notizia. Tutti i dati sul Reddito di sostegno (via Screenshot)L’Inps diffonde come di consueto i numeri sul Reddito di Cittadinanza nel suo Osservatorio I dati si riferiscono al mese di Aprile e fotografano una realtà molto disomogenea, se si va a guardare l’erogazione della misura tra i vari territori. Leggi anche-> Ischia Covid free, traguardo fissato per sabato: le ultime Si nota infatti come la misura riguardi prevalentemente il sud. In totale le persone coinvolte sono 264mila in tutto il territorio nazionale. Guardando anche ai nuclei che godono di questa percezione, le persone beneficiarie salgono a circa ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 maggio 2021) I dati diffusi dall’Inps suldifotografano la situazione e la diffusione della misura. E lafa notizia. Tutti i dati suldi sostegno (via Screenshot)L’Inps diffonde come di consueto isuldinel suo Osservatorio I dati si riferiscono al mese di Aprile e fotografano una realtà molto disomogenea, se si va a guardare l’erogazione della misura tra i vari territori. Leggi anche-> Ischia Covid free, traguardo fissato per sabato: le ultime Si nota infatti come la misura riguardi prevalentemente il sud. In totale le persone coinvolte sono 264mila in tutto il territorio nazionale. Guardando anche ai nuclei che godono di questa percezione, le persone beneficiarie salgono a circa ...

Advertising

NicolaPorro : Una donna disperata scrive @DelpapaMax. Racconta il suo dramma e la farsa del reddito di cittadinanza ?? - LaStampa : Inps, in Campania i percettori del reddito di cittadinanza superano quelli dell’intero Nord - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, in aprile 2,8 milioni di percettori. A Napoli più che in Lombardia e Piemonte. L’importo m… - LadyOsc54156487 : RT @francofontana43: Il tormentone estivo dei padroni di bar e ristoranti: Non si trovano i lavapiatti, per colpa del reddito di cittadina… - Adelchi16 : RT @CR73Arezzo: Dopo il Reddito di Cittadinanza, un altra bella perla a ?????.... -