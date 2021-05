Luigi Concilio | co-fondatore de ‘La Battaglia di Andrea’ | ospite de ‘La Res Publica’ giovedì 20 maggio 2021

(Di mercoledì 19 maggio 2021), co-de ‘Ladi Andrea‘, sarà l’de ‘La Resdella puntata di20. La puntata, come sempre, andrà in onda su Facebook e Youtube dalle 19.00.ha fondato l’associazione dopo che un bambino (nome di fantasia Andrea) sospetto autistico fu escluso dalla manifestazione natalizia del 2019, L'articolo

Advertising

Luigi_xiii : RT @POW3R_GC: Sono stato contattato oggi dall’azienda che si occupa di Activision in Italia. Probabilmente nei prossimi giorni o settimane… -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Concilio

newsbiella.it

Perché oggi? Sono trascorsi circa sessant'anni dalla celebrazione delEcumenico Vaticano ...Sartori, mons. Ermanno Roberto Tura, e al contributo pastorale di vescovi come Girolamo ...Oltre a loro, ovviamente, non potranno mancare gli ideatori del progetto, Carmelo Velardo e Luca Rivoira del Rotary Club di Settimo Torinese ed i tutor rotariani Milly Cometti eDe. Il ...ultimo testimone del Concilio Vaticano II, che nei prossimi giorni sarà in città per la festa della Madonna Incoronata I giornali hanno dato notizia della prossima venuta a Varallo di monsignor Luigi ...L'imprenditrice è in attesa del quinto figlio: dopo quattro fiocchi azzurri chissà se questa volta arriverà una bambina. L'imprenditrice &e ...