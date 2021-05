L’Eurovision Song Contest 2021 parte alla grande (e l’Italia spera nei Måneskin) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Che avessimo un gran bisogno dell’Eurovision Song Contest dopo la resa nel 2020 a causa della pandemia è chiaro sia dal dato di ascolto registrato su Rai4 in occasione della prima delle due semifinali trasmessa da Rotterdam – con il 2,2% di share, è la più vista di sempre – sia dai cari vecchi «freak» senza i quali l’Eurovision non sarebbe l’Eurovision (recuperare su Netflix il film con Will Farrell e Rachel McAdams per credere). Ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati soprattutto Davina Michelle, una specie di Khaleesi dei Paesi Bassi; Valis, l’artista della Nord Macedonia che ha illuminato il corpetto della sua camicia come Sailor Moon quando ha conquistato il Cristallo del Cuore; e, soprattutto, Nix, il cantante norvegese che, all’Ahoy Arena, si è presentato con gli occhiali a goccia, la pelliccia bianca e due ali d’angelo che hanno letteralmente sovrastato non solo lui, ma l’intera esibizione. Il costume gli ha portato bene: la Norvegia ha, infatti, passato il turno insieme a Israele, Russia, Azerbaijan, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio e Ucraina. https://www.youtube.com/watch?v=GL1mzJuV11c Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) Che avessimo un gran bisogno dell’Eurovision Song Contest dopo la resa nel 2020 a causa della pandemia è chiaro sia dal dato di ascolto registrato su Rai4 in occasione della prima delle due semifinali trasmessa da Rotterdam – con il 2,2% di share, è la più vista di sempre – sia dai cari vecchi «freak» senza i quali l’Eurovision non sarebbe l’Eurovision (recuperare su Netflix il film con Will Farrell e Rachel McAdams per credere). Ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati soprattutto Davina Michelle, una specie di Khaleesi dei Paesi Bassi; Valis, l’artista della Nord Macedonia che ha illuminato il corpetto della sua camicia come Sailor Moon quando ha conquistato il Cristallo del Cuore; e, soprattutto, Nix, il cantante norvegese che, all’Ahoy Arena, si è presentato con gli occhiali a goccia, la pelliccia bianca e due ali d’angelo che hanno letteralmente sovrastato non solo lui, ma l’intera esibizione. Il costume gli ha portato bene: la Norvegia ha, infatti, passato il turno insieme a Israele, Russia, Azerbaijan, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio e Ucraina. https://www.youtube.com/watch?v=GL1mzJuV11c

