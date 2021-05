Lazio senza Champions, Inzaghi resta in sospeso. E Gattuso... (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un altro flop nel finale. Appena una vittoria, peraltro contro il già retrocesso Parma, nelle ultime quattro partite: nel frattempo si è sbriciolato il progetto Champions della Lazio. Allo sprint del ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un altro flop nel finale. Appena una vittoria, peraltro contro il già retrocesso Parma, nelle ultime quattro partite: nel frattempo si è sbriciolato il progettodella. Allo sprint del ...

