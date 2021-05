Lavorare 55 ore a settimana è un potenziale fattore di rischio per ischemia e ictus – Cosa dice lo studio Oms-Ilo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo un recente studio che si avvale dei dati raccolti in seno all’OMS, un eccesso di lavoro (pari o superiore a 55 ore settimanali) sarebbe stato correlato nel 2016 a oltre 700 mila decessi per ictus e cardiopatie ischemiche. I ricercatori hanno registrato così un incremento del 29% rispetto ai dati del 2000. Si tratta del primo report sulle malattie e infortuni sul lavoro promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità assieme alla International Labour Organization (ILO). I dati raccolti negli anni 2000, 2010 e 2016 in diverse revisioni sistematiche studiate dagli autori del report, riguardano 194 Paesi. Lavorare troppo accorcia la vita? Dipende Lo studio sottopone a diversi modelli statistici oltre duemila indagini, che fotografano lo stato dei lavoratori in determinati luoghi e periodi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo un recenteche si avvale dei dati raccolti in seno all’OMS, un eccesso di lavoro (pari o superiore a 55 oreli) sarebbe stato correlato nel 2016 a oltre 700 mila decessi pere cardiopatie ischemiche. I ricercatori hanno registrato così un incremento del 29% rispetto ai dati del 2000. Si tratta del primo report sulle malattie e infortuni sul lavoro promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità assieme alla International Labour Organization (ILO). I dati raccolti negli anni 2000, 2010 e 2016 in diverse revisioni sistematiche studiate dagli autori del report, riguardano 194 Paesi.troppo accorcia la vita? Dipende Losottopone a diversi modelli statistici oltre duemila indagini, che fotografano lo stato dei lavoratori in determinati luoghi e periodi ...

