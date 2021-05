Inps: ad aprile 1,2 mln famiglie con reddito cittadinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ad aprile 2021 erano 1,2 milioni le famiglie italiane con il reddito di cittadinanza per un importo medio a nucleo di 557 euro. Lo fa sapere l'Inps precisando che sono 2,8 milioni le persone coinvolte. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ad2021 erano 1,2 milioni leitaliane con ildiper un importo medio a nucleo di 557 euro. Lo fa sapere l'precisando che sono 2,8 milioni le persone coinvolte.

