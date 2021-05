Incidente stradale fatale per Domitilla Gianni, spunta un super testimone. La 25enne aveva subìto intimidazioni e l'incendio dell'auto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un supertestimone ascoltato dalla Polizia stradale, oltre a una serie di episodi violenti prima del tragico schianto, potrebbero riaprire un caso finora archiviato come Incidente stradale. Tanti dubbi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Unascoltato dalla Polizia, oltre a una serie di episodi violenti prima del tragico schianto, potrebbero riaprire un caso finora archiviato come. Tanti dubbi ...

Advertising

chetempochefa : 'La madre di Luana, quando i carabinieri hanno suonato alla porta per darle la notizia, ha pensato: “non può essere… - emergenzavvf : #Parma #12maggio, due squadre di #vigilidelfuoco sono state impegnate stamattina per un incidente stradale che ha c… - larenait : Partita di calcio in ricordo del giovane morto in incidente stradale. Fissati i funerali - VVFLevicoTerme : 19/05/2021 ore 06:56 #incidente stradale #SS47 km104 direzione PD, corsia momentaneamente ?chiusa per recupero mezz… - infoitinterno : Perugia: grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri. Una bimba di soli 4 anni non ce l'ha fatta -