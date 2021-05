Gossip Uomini e Uonne, si riaccende la frequentazione tra Ida Platano e Armando Incarnato? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ritorno a Uomini e donne di Ida Platano ha scatenato il Gossip per quello che lei potrebbe fare con i suoi ex cavalieri, ovvero Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Per quanto riguarda il primo è Ida in persona che mette i puntini sulle i, dicendo chiaramente che non è possibile un’ipotetico riavvicinamento e gli augura tutto il bene che merita, ma è finita per sempre. Su Armando Incarnato invece prende la parola Gianni Sperti che si augura che la Platano non commetta l’errore di riprovarci con lui, perchè merita di trovare qualcuno che la renda davvero felice. E una nuova liason con il cavaliere, secondo lui, potrebbe farla nuovamente soffrire. Intanto Ida Platano è finita nel mirino dei telespettatori insieme alla redazione del ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ritorno ae donne di Idaha scatenato ilper quello che lei potrebbe fare con i suoi ex cavalieri, ovvero Riccardo Guarnieri e. Per quanto riguarda il primo è Ida in persona che mette i puntini sulle i, dicendo chiaramente che non è possibile un’ipotetico riavvicinamento e gli augura tutto il bene che merita, ma è finita per sempre. Suinvece prende la parola Gianni Sperti che si augura che lanon commetta l’errore di riprovarci con lui, perchè merita di trovare qualcuno che la renda davvero felice. E una nuova liason con il cavaliere, secondo lui, potrebbe farla nuovamente soffrire. Intanto Idaè finita nel mirino dei telespettatori insieme alla redazione del ...

