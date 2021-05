Fedez | facciamogli i conti in tasca

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Gli show e gli affari di Mr.Panorama, pagina 8, di Antonio Rossitto. Orologione d’oro bianco, Lamborghini Huracàn grigio opaco, attico meneghino e fiduciaria a schermare il rigoglioso business. Federico Leonardo Lucia, in arte, ha sempre amato l’iperbole. Ma l’album Comunisti col Rolex, scritto nel 2017 assieme al collega rapper J-Ax, sembra oggi un’ingiusta diminutio. Segnatempo che costano come un monolocale a Buccinasco, ruspante hinterland dove il versatile artista è cresciuto. Casa a due piani, appena acquistata, nel più esclusivo quartiere milanese. Fuoriserie con cui ha già improvvisato un safari urbano, per donare mille euro a cinque, selezionati, indigenti. E poi la holding di famiglia, in mano a una fiduciaria: quella usata pure dai Riva, gli ex padroni dell’Ilva di Taranto, per evitare la ribalta. Autori di «crimini contro ...