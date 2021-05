(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo essersi contesi per anni il titolo NBA, i due campioni di Warriors e Lakers si giocheranno l’accesso ai playoff in un’attesissima gara secca

Advertising

ShotItalia : Nuovo #moment @nbatopshot ??CoolCats di Steph che rompe il record di franchigia di Wilt rivelato ?? ?? Potrebbe essere… - fradanilo62 : Di nuovo Steph Curry contro LeBron James - anna_annie12 : Di nuovo Steph Curry contro LeBron James - Il Post - cinziamarconi2 : RT @ilpost: Di nuovo Steph Curry contro LeBron James - ilpost : Di nuovo Steph Curry contro LeBron James -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Steph

Il Post

Dopo essersi contesi per anni il titolo NBA, i due campioni di Warriors e Lakers si giocheranno l'accesso ai playoff in un'attesissima gara ......squadre prenderà parte ai playoff come settima forza a Ovest e chi invece dovrà riprovare di... Un complimento particolarmente apprezzato da, che non nasconde la soddisfazione ma aggiunge: "...Dopo essersi contesi per anni il titolo NBA, i due campioni di Warriors e Lakers si giocheranno l’accesso ai playoff in un’attesissima gara secca ...L'ANNUNCIO “Cosa resterà di questi anni ‘80?” cantava Raf. Ecco, oggi potremmo dare almeno una risposta certa. I Duran Duran di Simon Le Bon. E ...