Covid Gb, 3 morti e 2.696 contagi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati 2.696 nuovi contagi e tre decessi. I dati della Sanità britannica confermano il progressivo calo di morti e contagi, malgrado i timori per la variante indiana. Intanto procede la campagna vaccinale: il 70,2% della popolazione adulta ha infatti ricevuto almeno la prima dose. E sono 20.870.453 le persone che hanno ricevuto anche la seconda, pari al 39,6% della popolazione adulta. L'articolo proviene da Italia Sera.

