Comunali Roma 2021, Raggi: "È presto per accordi con Pd su ballottaggio" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non è ancora tempo per parlare di alleanze con il Partito democratico. E anche se i punti di contatto ci sono, come ha dimostrato l'esperienza di governo del Conte bis, la discussione deve essere sul ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non è ancora tempo per parlare di alleanze con il Partito democratico. E anche se i punti di contatto ci sono, come ha dimostrato l'esperienza di governo del Conte bis, la discussione deve essere sul ...

Advertising

La7tv : #tagada @CarloCalenda (Azione) sull'ipotesi di ballottaggio alle prossime elezioni #comunali a #Roma: 'Non faccio a… - CasatiSilvano : Elezioni Roma, Calenda lancia programma per i rifiuti: “Impianti per evitare emergenze” - CasatiSilvano : Calenda punta al Campidoglio: “Se non arrivo al ballottaggio avrò fallito. Il Pd a me preferirà Raggi” - Peppe24245235 : Tanti nomi, poche certezze: sul candidato #sindaco di #Roma il centrodestra brancola nel buio Si, per il #cdx 'br… - calogerorusso : @GHINODITACCO18 @virginiaraggi i 5 s alle elezioni comunali a roma spariscono( finalmente) -