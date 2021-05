Can Yaman e Diletta Leotta, la stoccata di Deianira Marzano: “Lei si scansa” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta, dopo il bacio pubblicato su Instagram la coppia è stata criticata da Deianira Marzano (Instagram)Nelle ultime ore, Diletta Leotta pubblicato un video su Instagram nel quale, mentre lei è impegnata con la parrucchiera, c’è anche l’attore turco Can Yaman. I due, da qualche mese, fanno coppia fissa ma in molti sostengono che si tratti di una trovata di marketing e che in realtà la loro storia sia basata sulla finzione. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Diletta Leotta e Can Yaman, altro che crisi: scoppia la passione – FOTO View this post on Instagram A post shared by Diletta ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Can, dopo il bacio pubblicato su Instagram la coppia è stata criticata da(Instagram)Nelle ultime ore,pubblicato un video su Instagram nel quale, mentre lei è impegnata con la parrucchiera, c’è anche l’attore turco Can. I due, da qualche mese, fanno coppia fissa ma in molti sostengono che si tratti di una trovata di marketing e che in realtà la loro storia sia basata sulla finzione. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->e Can, altro che crisi: scoppia la passione – FOTO View this post on Instagram A post shared by...

