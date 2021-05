**Calcio: Gesto volgare verso dirigenza Juve, Conte e Inter patteggiano ammenda** (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Con una sanzione di 2.000 euro di ammenda per Antonio Conte e per l'Inter si chiude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italia Juventus-Inter del 9 febbraio 2021. Uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi, il tecnico nerazzurro aveva indirizzato verso la dirigenza della Juventus un Gesto volgare ed irriguardoso. In base alla comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini, Conte era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, mentre l'Inter risultava coinvolta per responsabilità oggettiva, per la violazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Con una sanzione di 2.000 euro di ammenda per Antonioe per l'si chiude il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italiantus-del 9 febbraio 2021. Uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi, il tecnico nerazzurro aveva indirizzatoladellantus uned irriguardoso. In base alla comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini,era stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, mentre l'risultava coinvolta per responsabilità oggettiva, per la violazione ...

