Auto elettriche - A Torino arriva Electra Vehicles: svilupperà una supercar (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo Reggio Emilia, anche Torino assisterà a breve alla nascita di nuove attività produttive legate al mondo della mobilità, sebbene di dimensioni più contenute rispetto a quelle promosse dalla joint venture Silk-Faw. La startup statunitense Electra Vehicles ha infatti in programma di investire 3,6 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro) per sviluppare nel capoluogo piemontese una supercar elettrica, contando sul sostegno di istituzioni e realtà finanziarie torinesi. Gli investitori. Il progetto, che prevede l'assunzione di alcune decine di persone, ha ricevuto il supporto del Centro Estero Internazionalizzazione, società consortile promossa da Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, e il sostegno finanziario di realtà come Liftt, azienda di investimenti fondata dal Politecnico di Torino e dalla ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo Reggio Emilia, ancheassisterà a breve alla nascita di nuove attività produttive legate al mondo della mobilità, sebbene di dimensioni più contenute rispetto a quelle promosse dalla joint venture Silk-Faw. La startup statunitenseha infatti in programma di investire 3,6 milioni di dollari (circa 3 milioni di euro) per sviluppare nel capoluogo piemontese unaelettrica, contando sul sostegno di istituzioni e realtà finanziarie torinesi. Gli investitori. Il progetto, che prevede l'assunzione di alcune decine di persone, ha ricevuto il supporto del Centro Estero Internazionalizzazione, società consortile promossa da Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, e il sostegno finanziario di realtà come Liftt, azienda di investimenti fondata dal Politecnico die dalla ...

Advertising

GassmanGassmann : Oltre a non aver mai capito perché in autostrada la benzina costi più che in città (non hai alternative e devi paga… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: Il ministro #Cingolani , nemico delle auto elettriche e membro di un governo che in una relazione al dice Si al #Pontes… - LucaFrassineti : RT @chiccotesta: Cioè a Lagos, New Daly, Nairobi ecc. dove molti non hanno energia elettrica e quelli che ce l’hanno ne consumano quantità… - giobettarini : RT @chiccotesta: Cioè a Lagos, New Daly, Nairobi ecc. dove molti non hanno energia elettrica e quelli che ce l’hanno ne consumano quantità… - GaetanoFornelli : RT @chiccotesta: Cioè a Lagos, New Daly, Nairobi ecc. dove molti non hanno energia elettrica e quelli che ce l’hanno ne consumano quantità… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Ferrari 812 Competizione, l'antagonista delle auto elettriche: quando il 12 cilindri è un'opera d'arte Entrambe le opere sono lo sviluppo della 812 Suparfast, un'auto che era già un'icona del club 12 cilindri e che solo il Dna degli ingegneri più capaci della Motor Valley poteva avere l'ambizione di ...

Piazza Duomo riqualificata e senza auto 'L'idea è di togliere le auto lasciando qualche stallo per i disabili o per la ricarica delle auto elettriche. Abbiamo riaperto il dialogo per pensare ad una piazza riqualificata e pedonalizzata a ...

TomTom: arrivano nuove soluzioni dedicate alle auto elettriche HDmotori Auto elettriche - A Torino arriva Electra Vehicles: svilupperà una supercar a emissioni zero Nella foto, da sinistra, Fabrizio Martini, ceo di Electra Vehicles, e Gianfranco Pizzuto, ceo e fondatore di Automobili Estrema Gli investitori . Il progetto, che prevede l'assunzione di alcune decine ...

smart, in attesa del 2023 una prima occhiata al SUV elettrico Due teaser e un bozzetto di stile anticipano il nuovo veicolo del marchio tedesco, che verrà presentato a Monaco sotto forma di concept, mentre la produzione partirà nel 2023 ...

Entrambe le opere sono lo sviluppo della 812 Suparfast, un'che era già un'icona del club 12 cilindri e che solo il Dna degli ingegneri più capaci della Motor Valley poteva avere l'ambizione di ...'L'idea è di togliere lelasciando qualche stallo per i disabili o per la ricarica delle. Abbiamo riaperto il dialogo per pensare ad una piazza riqualificata e pedonalizzata a ...Nella foto, da sinistra, Fabrizio Martini, ceo di Electra Vehicles, e Gianfranco Pizzuto, ceo e fondatore di Automobili Estrema Gli investitori . Il progetto, che prevede l'assunzione di alcune decine ...Due teaser e un bozzetto di stile anticipano il nuovo veicolo del marchio tedesco, che verrà presentato a Monaco sotto forma di concept, mentre la produzione partirà nel 2023 ...