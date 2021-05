ATP Lione, Lorenzo Musetti vince la sfida NextGen con Sebastian Korda e approda ai quarti! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lorenzo Musetti batte in tre set (6-3 1-6 6-4) Sebastian Korda e approda ai quarti di finale dell’ATP di Lione. Un successo meritato quello dell’azzurro che ha dimostrato una grande solidità a livello psicologico e grinta da vendere. Nonostante l’interruzione a causa della pioggia nel primo set e il controbreak subito a pochi passi dal traguardo nel terzo, il 19enne nativo di Carrara è riuscito a reagire nella maniera giusta e a portare a casa la vittoria. Avvio di match ad alta intensità con Musetti costretto ad affidarsi alla precisione del suo dritto, spingendo all’errore lo statunitense, per annullare la prima palla break della partita (1-0). Dopo un paio di game di transizione è il toscano a prendere in mano la situazione, sfruttando anche una brutta palla corta e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)batte in tre set (6-3 1-6 6-4)ai quarti di finale dell’ATP di. Un successo meritato quello dell’azzurro che ha dimostrato una grande solidità a livello psicologico e grinta da vendere. Nonostante l’interruzione a causa della pioggia nel primo set e il controbreak subito a pochi passi dal traguardo nel terzo, il 19enne nativo di Carrara è riuscito a reagire nella maniera giusta e a portare a casa la vittoria. Avvio di match ad alta intensità concostretto ad affidarsi alla precisione del suo dritto, spingendo all’errore lo statunitense, per annullare la prima palla break della partita (1-0). Dopo un paio di game di transizione è il toscano a prendere in mano la situazione, sfruttando anche una brutta palla corta e ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP LIONE, MUSETTI AI QUARTI Battuto Korda in tre set (6-3, 1-6, 6-4) #SkySport #SkyTennis… - livetennisit : ATP Lione: Musetti supera Korda in tre set, sprazzi di ottimo tennis - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP LIONE, MUSETTI AI QUARTI Battuto Korda in tre set (6-3, 1-6, 6-4) #SkySport #SkyTennis #AtpLione #Musett… - TV7Benevento : Tennis: Atp Lione, Musetti ai quarti... - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner e Aslan Karatsev riescono finalmente a scendere in campo nel pomeriggio di Lione. Prim… -