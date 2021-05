Arriva Pride, la docuserie sulla storia e le conquiste del movimento Lgbt+ (Di mercoledì 19 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=iJNMAxwQXhM È stata annunciata la data di debutto di Pride, nuova docuserie sulla lotta per i diritti civili Lgbt+ negli Stati Uniti: sarà disponibile dal 25 giugno nella sezione Star di Disney+. Racconterà i traguardi del movimento a partire dagli anni ’50; in particolare, affronterà la sorveglianza dell’Fbi sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare di quel periodo (in cui negli Usa si scatenò una vera e propria caccia alle streghe), le battaglie culturali nei ’90, l’ottenimento del matrimonio egualitario e le sfide contemporanee dell’identità queer. Si alterneranno così le testimonianze di figure eroiche, come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, la poetessa Audre Lord e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt. Ancora: Christine Jorgensen, Flawless ... Leggi su wired (Di mercoledì 19 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=iJNMAxwQXhM È stata annunciata la data di debutto di, nuovalotta per i diritti civilinegli Stati Uniti: sarà disponibile dal 25 giugno nella sezione Star di Disney+. Racconterà i traguardi dela partire dagli anni ’50; in particolare, affronterà la sorveglianza dell’Fbi sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare di quel periodo (in cui negli Usa si scatenò una vera e propria caccia alle streghe), le battaglie culturali nei ’90, l’ottenimento del matrimonio egualitario e le sfide contemporanee dell’identità queer. Si alterneranno così le testimonianze di figure eroiche, come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, la poetessa Audre Lord e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt. Ancora: Christine Jorgensen, Flawless ...

Agenzia_Ansa : In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia arriva il racconto dei mom… - gattorosarosa : RT @gayit: Pride, arriva su #Disney Plus la docuserie sulla lotta per i diritti LGBTQ+ - christabella66_ : RT @gayit: Pride, arriva su #Disney Plus la docuserie sulla lotta per i diritti LGBTQ+ - Dorian221190 : RT @gayit: Pride, arriva su #Disney Plus la docuserie sulla lotta per i diritti LGBTQ+ - ingenio1966 : RT @gayit: Pride, arriva su #Disney Plus la docuserie sulla lotta per i diritti LGBTQ+ -