Anticipazioni Una Vita, Puntate 24-29 Maggio 2021: Julio è Figlio di José! (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anticipazioni Una Vita, trama Puntate dal 24 al 29 Maggio 2021: Julio fa una rivelazione che sconvolge José, il quale non sa come reagire. Intanto Maite sorprende tutti con la sua mostra… Nelle Puntate di Una Vita della settimana dal 24 al 29 Maggio, al centro dell’attenzione ci sarà Julio, su cui Emilio ha sempre nutrito molti sospetti. Quest’ultimo farà una rivelazione sconcertante a José. Nel frattempo, si parlerà anche di Maite che deciderà di organizzare una mostra nel quartiere. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una Vita: dove eravamo rimasti Cinta riceve da Oswaldo la proposta di esibirsi in Argentina e ripercorrere le orme della mamma. ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 19 maggio 2021)Una, tramadal 24 al 29fa una rivelazione che sconvolge José, il quale non sa come reagire. Intanto Maite sorprende tutti con la sua mostra… Nelledi Unadella settimana dal 24 al 29, al centro dell’attenzione ci sarà, su cui Emilio ha sempre nutrito molti sospetti. Quest’ultimo farà una rivelazione sconcertante a José. Nel frattempo, si parlerà anche di Maite che deciderà di organizzare una mostra nel quartiere. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una: dove eravamo rimasti Cinta riceve da Oswaldo la proposta di esibirsi in Argentina e ripercorrere le orme della mamma. ...

