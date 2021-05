Al via ‘Isfoa Personal Business Cocktail Dinner 2021’

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’università Isfoa in collaborazione con Golf People Club Magazine inaugura l’esclusivo programma conviviale 2021 di relazioni professionali ei. La Libera e Privata Università di Diritto internazionale consolida attraverso i propri laureati una iniziativa senza pari in Italia. Il magnifico rettore Stefano Masullo: “Per il moderno modo di sviluppare opportunità aziendali, attiviamo l’iniziativa’. Sotto l’elegante e collaudata formula dell’esclusivo e riservatoconvivial professionale di affari, coinvolgerà tutte le imprese e tutti gli studi professionali in cui sono presenti come azionisti o dirigenti i laureati Isfoa. Sono circa 3.500 i laureati in oltre 20 anni di attività ...