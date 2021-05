Al martedì sera boom di ascolti per Rai 4 con l’Eurovision e Real Time con Primo appuntamento crociera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stravince Montalbano, e su questo c’erano ben pochi dubbi. Ma i numeri che sono sicuramente importanti, per quello che riguarda gli ascolti della prima serata, oggi arrivano da altre due reti che hanno fatto benissimo al martedì sera. Parliamo di Primo appuntamento crociera su Real Time, al debutto con Flavio Montrucchio capitano della nave dell’amore. E anche Rai 4 con gli ascolti ottimi per la prima semifinale dell’Eurovision song contest 2021. Dopo un anno di stop si torna a fare musica in tutta Europa e c’è grandissima attesa per la finalissima che vedrà i nostri Maneskin protagonisti. Che all’Italia questo appuntamento piaccia moltissimo, ne è dimostrazione appunto il dato che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 maggio 2021) Stravince Montalbano, e su questo c’erano ben pochi dubbi. Ma i numeri che sono sicuramente importanti, per quello che riguarda glidella primata, oggi arrivano da altre due reti che hanno fatto benissimo al. Parliamo disu, al debutto con Flavio Montrucchio capitano della nave dell’amore. E anche Rai 4 con gliottimi per la prima semifinale delsong contest 2021. Dopo un anno di stop si torna a fare musica in tutta Europa e c’è grandissima attesa per la finalissima che vedrà i nostri Maneskin protagonisti. Che all’Italia questopiaccia moltissimo, ne è dimostrazione appunto il dato che ...

Ultime Notizie dalla rete : martedì sera Ascolti tv martedì 18 maggio 2021: Il Commissario Montalbano, Ricomincio da me, Le Iene, Di Martedì, dati Auditel e share Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, martedì 18 maggio . Ieri sera su Rai la fiction Il Commissario Montalbano - La danza del gabbiano ha intrattenuto .000 spettatori con il % di ...

Eurovision 2021/ Primi 10 finalisti: Norvegia, Russia, Belgio, Malta, Israele, Cipro Ieri sera, martedì 18 maggio, è andata in onda su Rai 4 la prima semifinale dell' Eurovision Song Contest 2021 . Dei 16 artisti che si sono esibiti sul palco dall'Ahoy Arena di Rotterdam, solo 10 hanno ...

Allerta meteo: tra la sera di martedì 18 maggio e la mattina di mercoledì 19 precipitazioni diffuse. Possibili fenomeni intensi Comune di Venezia Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri,18 maggio . Ierisu Rai la fiction Il Commissario Montalbano - La danza del gabbiano ha intrattenuto .000 spettatori con il % di ...Ieri18 maggio, è andata in onda su Rai 4 la prima semifinale dell' Eurovision Song Contest 2021 . Dei 16 artisti che si sono esibiti sul palco dall'Ahoy Arena di Rotterdam, solo 10 hanno ...