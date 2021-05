A fuoco un’auto sulla provinciale Benevento – San Leucio del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSamdel– Brutta disavventura per il conducente di, un’Alfa 147, mentre eri di ritorno a casa nella serata di ieri. L’autista, mentre percorreva la strada– Sandel, ha visto dal cofano sprigionarsi del fumo dal cofano della sua auto e così – dopo aver subito accostato – ha chiamato i Vigili del. L’intervento dei caschi rossi non ha impedito tuttavia il propagarsi delle fiamme che ha investito il vano motore della stessa auto. Non si lamentano danni alle persone. Le cause dell’incendio sono ora in corso d’accertamento L'articolo proviene da Anteprima24.it.