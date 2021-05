Vaccini | Locatelli | «Servirà la terza dose» Quando andrà fatta | i tempi

Advertising

chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - be_marconi : RT @IlPrimatoN: Locatelli spiega quando è 'ragionevole pensare' che debba essere fatta la terza dose del vaccino anti Covid - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #Vaccino #Covid, Locatelli avvisa: “Terza dose necessaria”. - occhio_notizie : Vaccini, Locatelli: 'Terza dose andrà fatta'. Ecco quando - calabrianewsit : Vaccini, #Locatelli: ragionevole che ciò avvenga ma non stimabile tempistica somministrazione -… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Locatelli

Nel prossimo inverno valuteremo per tutti i, in base alla circolazione del virus o se ci ... ma al momento non sono oggi disponibili', ha detto Franco, presidente del Consiglio ...Nel prossimo inverno valuteremo per tutti i, in base alla circolazione del virus o se ci ... ma al momento non sono oggi disponibili", ha detto Franco, presidente del Consiglio ..."Una terza dose di vaccino è ragionevole che debba essere fatta. Non è compiutamente stimabile quando dovrà essere somministrata e l'incertezza è legata al fatto che i periodi di osservazione sono ...Il vaccino Johnson & Johnson, raccomandato in Italia per gli over 60 dopo le valutazioni dell'Ema su rari casi di trombosi, "è un vaccino a dose singola ...