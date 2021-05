Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe frequentare Armando Incarnato? Parla Gianni Sperti (Di martedì 18 maggio 2021) L’ex ballerino Gianni Sperti ormai da vent’anni veste il ruolo di opinionisti nel celebre dating show di Canale 5. Seduto accanto ai troni rossi, con la sua inseparabile compagna di avventure Tina Cipollari, ha assistito a numerosi cambiamenti e passaggi generazionali e culturali. Di questo e di molto altro ha Parlato a ruota libera nell’intervista a Uomini e Donne Magazine. E la prima domanda non poteva che essere riferita proprio a Tina, alla quale Gianni è legato da una forte amicizia: Tina è un vulcano e la sua presenza è importante per me, una spalla… tranne quando va a fare merenda, anzi quando ruba la mia, di merenda. (…) Ci sentiamo spesso, ci raccontiamo soprattutto le avventure e disavventure delle nostre vite personali. Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 maggio 2021) L’ex ballerinoormai da vent’anni veste il ruolo di opinionisti nel celebre dating show di Canale 5. Seduto accanto ai troni rossi, con la sua inseparabile compagna di avventure Tina Cipollari, ha assistito a numerosi cambiamenti e passaggi generazionali e culturali. Di questo e di molto altro hato a ruota libera nell’intervista aMagazine. E la prima domanda non poteva che essere riferita proprio a Tina, alla qualeè legato da una forte amicizia: Tina è un vulcano e la sua presenza è importante per me, una spalla… tranne quando va a fare merenda, anzi quando ruba la mia, di merenda. (…) Ci sentiamo spesso, ci raccontiamo soprattutto le avventure e disavventure delle nostre vite personali. Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue ...

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - Esercito : In occasione della #GiornataMondialedelleTelecomunicazioni e della società dell’#informazione, desideriamo ringrazi… - salvatori_luigi : RT @CatelliRossella: ??????Vogliamo uomini non 'maschi' avete il dovere di aiutarci . Violenza donne: Istat,+79,5% chiamate al numero 1522 dur… - SorryNs : RT @liliaragnar: #Pakistan Folla di musulmani attacca un villaggio cristiano Case razziate, uomini e donne picchiati e feriti (VIDEO) https… -