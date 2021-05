UK | scendono sussidi e tasso di disoccupazione

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –i disoccupati richiedenti uno (claimant count), che ad aprile sono risultati in diminuzione di 15.100 unità, dopo aver riportato un calo di 19.400 unità a marzo Il dato è pubblicato dall’Office for National Statistics (ONS). Ildiè sceso a marzo al 4,8% dal 4,9% di febbraio e contro il 4,9% delle aspettative. Nei tre mesi a marzo, l’occupazione ha fatto segnare un aumento di 84 mila unità, dopo le -71 mila unità del mese precedente. Le stime del mercato erano per una crescita di 50 mila unità. Infine, ildi crescita dei salari medi ha mostrato a marzo un incremento del 4,6% escludendo i bonus (era atteso un +4,6%), rispetto al +4,4% precedente, mentre cresce del 4% includendo questa componente (consensus +4,5%) contro il +4,5% del mese ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scendono sussidi

Il Messaggero

i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che ad aprile sono risultati in diminuzione di 15.100 unità, dopo aver riportato un calo di 19.400 unità a marzo Il dato è pubblicato ...A meno che il Covid non sia il pretesto per trasformarla in un Paese meno libero, che vive die punisce il merito e il lavoro. Un Paese che a una certa politica piacerebbe. Il Premier Draghi, ...(Teleborsa) - Scendono i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count), che ad aprile sono risultati in diminuzione di 15.100 unità, dopo aver riportato un calo di 19.400 unità a marzo ...Il vaccino BioNTech Pfizer, una volta scongelato, potrà restare in un frigorifero normale fino a un mese, annuncia l’Agenzia europea del farmaco Ema, il cui Comitato per i medicinali per uso umano (Ch ...