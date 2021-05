The Ascent, data di uscita del gioco rivelata da Curve Digital? – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) A quanto pare The Ascent, il promettente action RPG di Neon Giant, ha una data di uscita: l’ha rivelata in anticipo Curve Digital.. The Ascent, il promettente action RPG sviluppato da Neon Giant, potrebbe avere una data di uscita, rivelata in anticipo da Curve Digital: stando a queste informazioni, il gioco sarà disponibile dal 29 luglio 2021. In arrivo gratis su Xbox Game Pass, The Ascent ci proietterà in un’ambientazione di stampo cyberpunk, il mondo futuristico di Veles, coinvolgendoci in spettacolari scontri da affrontare da soli o in cooperativa per quattro giocatori. Nei panni di un uomo che lavora per … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021) A quanto pare The, il promettente action RPG di Neon Giant, ha unadi: l’hain anticipo.. The, il promettente action RPG sviluppato da Neon Giant, potrebbe avere unadiin anticipo da: stando a queste informazioni, ilsarà disponibile dal 29 luglio 2021. In arrivo gratis suGame Pass, Theci proietterà in un’ambientazione di stampo cyberpunk, il mondo futuristico di Veles, coinvolgendoci in spettacolari scontri da affrontare da soli o in cooperativa per quattro giocatori. Nei panni di un uomo che lavora per … Notizie giochi ...

Advertising

GGalaxyit : The Ascent approderà su Steam il 29 luglio. #steam #Theascent #gaming #GamingNews - GGalaxyit : The Ascent approderà su Steam il 29 luglio, scritto da Herondale95. steam, steam game - GhoSst82 : La pagina cinese Weibo di Curve Digital ha rivelato la data di uscita di The Ascent. Sembra che il gioco sarà rilas… - GamingToday4 : The Ascent, data di uscita del gioco rivelata da Curve Digital? - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Stando alla pagina ufficiale di Curve Digital su Weibo, #TheAscent dovrebbe esordire a luglio. L'annuncio ufficiale potrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : The Ascent PlayStation 5 e Xbox Series X/S: tiriamo le somme sui primi 6 mesi Questi sono i titoli da aspettarsi: The Gunk (Fine 2021) As Dusk Falls (TBA) Scorn (2021) The Ascent (2021) Forza Motorsport (TBA) S. T. A. L. K. E. R. 2 (2021) Ark 2 (2022) Perfect Dark (TBA) State ...

The Ascent uscirà su Steam il 29 luglio Curve Digital ha rivelato sulla sua pagina Weibo cinese che il twin stick shooter in salsa cyberpunk The Ascent arriverà su Steam il 29 luglio. Il gioco probabilmente approderà lo stesso giorno su Xbox e Xbox Game Pass. Il titolo sviluppato da Neon Giant è previsto su Xbox One, Xbox Series X/S, ...

The Ascent uscirà su Steam il 29 luglio IGN Italia The Ascent solo su Xbox: contattati 'all'inizio dello sviluppo' per l'esclusività console Gli sviluppatori di The Ascent sono stati contattati 'all'inizio dello sviluppo' per l'esclusività su console Xbox.

The Ascent: spunta una possibile data di uscita The Ascent: spunta una possibile data di uscita | L'indiscrezione proverrebbe direttamente da un errore del publisher Curve Digital.

Questi sono i titoli da aspettarsi:Gunk (Fine 2021) As Dusk Falls (TBA) Scorn (2021)(2021) Forza Motorsport (TBA) S. T. A. L. K. E. R. 2 (2021) Ark 2 (2022) Perfect Dark (TBA) State ...Curve Digital ha rivelato sulla sua pagina Weibo cinese che il twin stick shooter in salsa cyberpunkarriverà su Steam il 29 luglio. Il gioco probabilmente approderà lo stesso giorno su Xbox e Xbox Game Pass. Il titolo sviluppato da Neon Giant è previsto su Xbox One, Xbox Series X/S, ...Gli sviluppatori di The Ascent sono stati contattati 'all'inizio dello sviluppo' per l'esclusività su console Xbox.The Ascent: spunta una possibile data di uscita | L'indiscrezione proverrebbe direttamente da un errore del publisher Curve Digital.