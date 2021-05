Tennis, WTA Parma 2021: Sara Errani sconfigge Bogdan e accede agli ottavi contro Sorribes Tormo (Di martedì 18 maggio 2021) Sara Errani ha sconfitto Ana Bogdan al primo turno del torneo WTA di Parma. Bel successo per l’azzurra sulla terra rossa della città ducale, contro la sempre rognosa rumena: 7-5, 4-6, 6-1 in 2 ore e 36 minuti di gioco. La nostra portacolori, attuale numero 108 al mondo, ha avuto la meglio su una giocatrice che la precede di sette posizioni nel ranking WTA. La 34enne si è così guadagnata il diritto di fronteggiare agli ottavi di finale la spagnola Sara Sorribes Tormo, testa di serie numero 7 del tabellone e numero 50 in classifica: in palio il confronto contro la vincente di Stephens-Kasatkina. LA CRONACA DELLA PARTITA C’è già un buon livello di battaglia nel primo set, con le due ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021)ha sconfitto Anaal primo turno del torneo WTA di. Bel successo per l’azzurra sulla terra rossa della città ducale,la sempre rognosa rumena: 7-5, 4-6, 6-1 in 2 ore e 36 minuti di gioco. La nostra portacolori, attuale numero 108 al mondo, ha avuto la meglio su una giocatrice che la precede di sette posizioni nel ranking WTA. La 34enne si è così guadagnata il diritto di fronteggiaredi finale la spagnola, testa di serie numero 7 del tabellone e numero 50 in classifica: in palio il confrontola vincente di Stephens-Kasatkina. LA CRONACA DELLA PARTITA C’è già un buon livello di batta nel primo set, con le due ...

