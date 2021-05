Stefano Coletti chiarisce il rapporto con Elisabetta Gregoraci

(Di martedì 18 maggio 2021) dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Il pilota che vive a Montecarlo ed è amico della showgirl in passato era stato indicato più volte come il suo nuovo amore dopo il divorzio da Flavio Briatore. Una love story confermata da alcuni scatti pubblicati a sorpresa dallache hanno fatto molto discutere. Durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip infattiaveva negato di avere una relazione fuori dal bunker di Cinecittà, sia di fronte alle domande di Alfonso Signorini che a quelle degli altri inquilini, in particolare Pierpaolo Pretelli che aveva una infatuazione per lei. A distanza di mesi la pubblicazione degli scatti che ritraggonoedha sollevato un vero e proprio polverone. Laè stata accusata di aver mentito e di avere una storia d’amore ...

MorroElle : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Finalmente Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Stefano Coletti, noto pilota automobilisti… - GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Finalmente Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto con Stefano Coletti, noto pilota autom…

Elisabetta Gregoraci è stata travolta dalle critiche dopo la pubblicazione di alcuni scatti del pilota automobilistico monegasco. A far mormorare il web, una foto in particolare in cuimostra una scritta tatuata sul braccio accanto alla showgirl calabrese: " Sei l'epicentro del mio terremoto ". Queste ...Stanno insieme o non stanno insieme? Questo è il dilemma. Escono allo scoperto, ma poi cancellano le foto. Che indecisione nel debutto social di Elisabetta Gregoraci e. La showgirl e il pilota fanno coppia? Lui ha postato e poi cancellato le immagini di loro due con tanto di cuoricino. Il gossip è partito, ma poi lo stesso pilota ha voluto mettere le ...Elisabetta Gregoraci è stata travolta dalle critiche dopo la pubblicazione di alcuni scatti del pilota automobilistico monegasco Stefano Coletti. A far mormorare il web, una foto ...Poco fa il presunto compagno della bellissima showgirl calabrese ha svelato tutta la verità sul loro rapporto, spiazzando tutti.