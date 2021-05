Sparato a Casoria lo scorso aprile è deceuto questa notte al Cardarelli

(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo una lunga agonia non ce l’ha fatta il giovane Gianluca Coppola di 27 anni che loè stato ferito acon due colpi di pistola. Coppola era stato trasportato all’ospedaledi Napoli e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Dopo due giorni si era consegnato ai carabinieri diAntonio Felli, 31 anni, nei confronti del quale la Procura di Napoli ha emesso un decreto di fermo per tentato omicidio volontario e per detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco, reati aggravati dai motivi abbietti e futili e dal metodo mafioso. I motivi dell’agguato sarebbero riconducibili a vicende di carattere sentimentale ma a coordinare l’attività investigativa dei militari dell’Arma è adesso la Dda di Napoli. Felli è legato da vincoli di ...

Secondo la ... che ha assistito alla sparatoria: un giovane sarebbe sceso da uno scooter e gli avrebbe alle ...E' morto Gianluca Coppola, il ragazzo vittima di un agguato nel primo pomeriggio dell'8 aprile scorso in viale Europa, a ...I carabinieri hanno arrestato un 40enne napoletano, Edoardo Musella, trovato con droga, proiettili e oltre 2mila euro in tasca nel quartiere Chiaia ...