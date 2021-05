Sondaggio | Giorgia Meloni supera il Pd e accorcia le distante dalla Lega

(Di martedì 18 maggio 2021) È il quadro delineato dalSwg per il Tg La7. Larimane il primo partito con il 21% ( - 0,3%). Fratelli d'Italia guadagna lo 0,4% e sale al 19,5%,ndo il Pd che scivola dal 19,5% ...

Fratelli d'Italia ha infatti superato il Pd e ormai il partito diMeloni sta vedendo davanti a sé solo la Lega. È il quadro delineato dalSwg per il Tg La7. La Lega rimane il primo ...Il partito diMeloni, al suo massimo storico nei sondaggi, anche questa settimana guadagna ... Di solito unpolitico elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore ...Sondaggi Swg Tg La7 di Mentana: Giorgia Meloni in ascesa, Fratelli d'Italia supera il Pd al secondo posto, prima Lega, quarto M5s.Stando ai sondaggi politici aggiornati al 18 maggio, il partito di Giorgia Meloni sarebbe il secondo più votato in Italia.