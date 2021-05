Sicurezza in edilizia: approfondimento sul coordinatore della sicurezza nei cantieri (Di martedì 18 maggio 2021) Con la sigla CSP viene indicato il coordinatore per la progettazione, vale a dire il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera. Si tratta del professionista che deve redigere un piano di coordinamento e di sicurezza in un cantiere in cui si prevede la possibilità che operino più imprese, non per forza nello stesso momento. L’incarico proviene dal responsabile dei lavori o dal committente; il coordinatore deve, tra l’altro, realizzare un fascicolo conforme alle caratteristiche dell’opera in cui siano riportate le informazioni necessarie per la protezione e la prevenzione dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti. Il coordinatore per l’esecuzione Diverse sono, invece, le mansioni che spettano ai ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 maggio 2021) Con la sigla CSP viene indicato ilper la progettazione, vale a dire ilin materia die salute durante la progettazione dell’opera. Si tratta del professionista che deve redigere un piano di coordinamento e diin un cantiere in cui si prevede la possibilità che operino più imprese, non per forza nello stesso momento. L’incarico proviene dal responsabile dei lavori o dal committente; ildeve, tra l’altro, realizzare un fascicolo conforme alle caratteristiche dell’opera in cui siano riportate le informazioni necessarie per la protezione e la prevenzione dei rischi ai quali i lavoratori sono esposti. Ilper l’esecuzione Diverse sono, invece, le mansioni che spettano ai ...

