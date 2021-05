Senza Fininvest si assottiglia il fronte pro-Nagel La guerra in Generali e i riflessi a monte in Mediobanca

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 18 maggio 2021) Dopo averla catalogata come investimento non strategico,ha colto la palla al balzo delle alte quotazioni diper uscire dal capitale, di cui deteneva il 2%, ottenendo in cambio circa 174 milioni di euro. A rilevare la quota della holding della famiglia Berlusconi è Delfin, dopo il brokeraggio di UniCredit. Leonardo Del Vecchio, al 13,2% e ora al 15,2%, ha infatti un’autorizzazione della Bce ad arrivare fino al 20% del capitale di Piazzetta Cuccia. Disco verde che la Vigilanza ha dato a Delfin lo scorso anno dopo le rassicurazioni del caso: Il presidente di Essilux ha catalogato l'investimento come finanziario, quindi si è impegnato a non modificare la governance dell’istituto di credito fino al 28 ottobre del 2023. Segui su affaritaliani.it