(Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - L'ufficiodella presidente delfa presente che, come si può riscontrare dal resoconto stenografico della seduta di oggi, è stata laper ile non la presidentea disciplinare ledel Gruppo Misto. "Tenuto conto della disciplina prevista per i Gruppi parlamentari dall'articolo 14, comma 4, terzo periodo, del, è consentita la costituzione dipolitiche all'interno del Gruppo Misto purché rappresentino partiti o movimenti politici che abbiano presentato con il proprio contrassegno, da soli o collegati, candidati alle ultime elezioni nazionali. Iri che intendono costituire una componente politica all'interno del Gruppo Misto devono ...

Advertising

TV7Benevento : Senato: uff. stampa Casellati, 'su componenti decide Giunta regolamento'... - andrea_uff : + pubblicità e trasparenza nei meccanismi di scelta non potranno che migliorare la qualità della nostra democrazia…… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato uff

Metro

Grand'. F. P. Figliuolo le migliori fortune, anche perché sono pure le nostre. Ma l'altra sera, ... mentre da mesi è ferma la norma per far votare i diciottenni in. E il trasformismo fa ...Grand'. F. P. Figliuolo le migliori fortune, anche perché sono pure le nostre. Ma l'altra sera, ... mentre da mesi è ferma la norma per far votare i diciottenni in. E il trasformismo fa ...#DirittoDiessere l'hashtag della campagna firmata UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità.Giornalista, si è specializzata nel settore dell’informazione pubblica e privata. Già consulente del Senato della Repubblica, negli anni, ha diretto la comunicazione, il marketing e l’ufficio stampa, ...