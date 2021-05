Roma | scomparso un giovane ragazzo da Tor Bella Monaca | l’appello per ritrovarlo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 maggio 2021) Non si hanno più notizie di Marian Ovidio, unieri mattina da, dalla zona di Tor. Sui social si rincorrono gli appelli per rintracciarlo il prima possibile, con tutta la famiglia in apprensione che aspetta di avere informazioni su Marian. Ilè alto 1.90 cm e al momento della scomparsa indossava pantaloncini neri e scarpe Nike grigie. “Per informazioni – si legge sui social – potete contattare il numero 327.6288965 o chiamare le forze dell’ordine”. su Il Corriere della Città.