Positiva Generali dopo i conti del primo trimestre

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il Leone di Trieste, portandosi a 17,87 e mostrando un un rialzo dell’1,25%. Neidei primi tre mesi dell’anno diffusi questa mattina,ha comunicato un utile netto in miglioramento a 802 milioni di euro, contro i 113 milioni di euro dei primi tre mesi del 2020. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 17,92 e successiva a 18,03. Supporto a 17,81.

In verde+1,1% che chiude il primo trimestre 2021 con risultati in crescita e migliori ... Mediobanca +1,4%nonostante la vendita del 2% circa da parte di Fininvest per complessivi 174 ...