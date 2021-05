Percassi | “Nessun dubbio su Gasperini | ha un contratto e magari lo allunghiamo ancora”

(Di martedì 18 maggio 2021) Antonio, presidente dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport di cui si riporta un estratto. Proveremo a potenziare la squadra, anche se visto il livello delle ‘riserve’ dovremmo chiedere di giocare in diciotto. Stiamo pensando come e dove migliorare.? Non c’èsul programmare e proseguire con lui. Ha sempre dimostrato gratitudine e abbiamo una lungo termine che sarà rispettato. Anzi,glielo. L'articolo ilNapolista.

BERGAMO - Antonio, presidente dell' Atalanta , ha rilasciato un'interessante intervista ... Gasperini? Non c'èdubbio sul programmare e proseguire con lui. Ha sempre dimostrato ...Il presidente dell'Atalantaci ha messo cinque anni prima di raggiungere con Gasperini gli ... Commisso ha detto di non voler dareannuncio neanche sulla possibile conferma nel ruolo di ...ATALANTA PERCASSI GASPERINI – Domani l’Atalanta sfiderà la Juventus per la finale di Coppa Italia presso lo stadio Mapei di Reggio Emilia. Nonostante l’imminente sfida alle porte, il club bergamasco è ...“Proveremo a potenziare la squadra, anche dovremmo chiedere di giocare in diciotto visto il livello delle 'riserve'. Parola del presidente ...